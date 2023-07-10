«Лацио» согласился продать Милинковича-Савича в «Аль-Хиляль»
«Лацио» согласен продать полузащитника Сергея Милинковича-Савича в «Аль-Хиляль», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, итальянский клуб принял трансферное предложение по 28-летнему сербу в размере 40 миллионов евро.
Клубу из Саудовской Аравии лишь осталось согласовать условия контракта с футболистом, сам игрок открыт для переговоров.
Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с августа 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 47 матчах за римлян во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 50 миллионов евро.
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13
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14
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15
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
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Удинезе – Ювентус
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