«Лацио» согласился продать Милинковича-Савича в «Аль-Хиляль»

«Лацио» согласен продать полузащитника Сергея Милинковича-Савича в «Аль-Хиляль», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский клуб принял трансферное предложение по 28-летнему сербу в размере 40 миллионов евро.

Клубу из Саудовской Аравии лишь осталось согласовать условия контракта с футболистом, сам игрок открыт для переговоров.

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с августа 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 47 матчах за римлян во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 50 миллионов евро.