Куадрадо продлит контракт с «Ювентусом» до 2023 года
03:38
Защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, продление соглашения с 33-летним колумбийцем находится в завершающей стадии. Контракт будет рассчитан до 2023 года с возможностью продления еще на сезон.
В текущем сезоне Куадрадо провел 8 матчнй за «Ювентус», в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.
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