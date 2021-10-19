Куадрадо продлит контракт с «Ювентусом» до 2023 года

Защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, продление соглашения с 33-летним колумбийцем находится в завершающей стадии. Контракт будет рассчитан до 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

В текущем сезоне Куадрадо провел 8 матчнй за «Ювентус», в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.