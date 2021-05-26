Андреа Пирло может возглавить «Сассуоло»

Если Андреа Пирло будет вынужден покинуть пост главного тренера «Ювентуса», то он может быстро найти работу в серии А. В его услугах заинтересован генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали, который ищет замену ушедшему в «Шахтер» Роберто де Дзерби, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Туринский «Ювентус» рассматривает вариант возвращения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Команда готова рассмотреть этот вариант развития событий в том случае, если с поста главного тренера будет уволен Андре Пирло.

Сообщается, что в возвращении Аллегри в команду заинтересован лично президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. При этом для самого итальянского специалиста в приоритете находится работа в Мадриде — он может сменить на посту главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.