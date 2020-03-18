Президент «Фиорентины» рассказал, что несколько сотрудников клуба попали в больницу, включая врача команды

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо подтвердил, что в его клубе несколько человек заражены коронавирусом. По его словам, некоторые находятся в больнице, среди них — главный врач команды Лука Пенге.

— Три наших сотрудника находятся в больнице, остальные зараженные остались дома, — цитирует Sky Italia Коммиссо. — В общей сложности у нас 8 — 10 случае коронавируса.

Единственное, что мы можем сделать — это помочь тем, кто находится на передовой. За 24 часа мы собрали около 420 тысяч евро. Я благодарен Рибери за его 50 тысяч евро. Мы с ним оба чувствуем себя как дома во Флоренции, здесь нас очень тепло приняли. В Америке ситуация не такая серьезная, как в Италии. Но последние пять дней я провел дома с женой и дочерью. Я говорил с игроками, с заболевшими. Они знают, что я их поддерживаю. Если бы все зависело от меня, я бы уже был во Флоренции и поддержал их там. Но мне нельзя путешествовать.