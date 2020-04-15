Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил о своем намерении довести до конца чемпионат страны-2019/20, приостановленный из-за коронавируса.

— Я уважаю науку, но не сдамся, — цитирует La Repubblicca Гравину. — Сейчас мы прорабатываем варианты возобновления сезона. Когда Италия вернется к жизни и у нас будут подходящие условия для возобновления других деятельностей, футбол тоже вернется. Скажу раз и навсегда: чемпионат должен быть доигран, время есть. Правительство, лига, федерация, врачи вместе примут решение. Вся наша система зависит от возобновления сезона.

По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 162 488 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 21 067 летальных исходов, 37 130 человек выздоровели.