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Президент Федерации футбола Италии: «Скажу раз и навсегда — чемпионат должен быть доигран, время есть»

12:38
Пустой стадион. Фото Anadolu Agency
Пустой стадион. Фото Anadolu Agency
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Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил о своем намерении довести до конца чемпионат страны-2019/20, приостановленный из-за коронавируса.

— Я уважаю науку, но не сдамся, — цитирует La Repubblicca Гравину. — Сейчас мы прорабатываем варианты возобновления сезона. Когда Италия вернется к жизни и у нас будут подходящие условия для возобновления других деятельностей, футбол тоже вернется. Скажу раз и навсегда: чемпионат должен быть доигран, время есть. Правительство, лига, федерация, врачи вместе примут решение. Вся наша система зависит от возобновления сезона.

По последним данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 162 488 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 21 067 летальных исходов, 37 130 человек выздоровели.

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