Президент Федерации футбола Италии надеется, что в июле болельщики вернутся на стадионы

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, чтобы уже в июле итальянские болельщики смогли вернуться на стадионы. Ранее чемпионат Италии был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Вернутся ли болельщики на стадионы в июле? Это то, чего я очень хочу, — цитирует Гравину Reuters. — Трудно представить то, что, учитывая все меры предосторожности, которые были приняты, нельзя поместить на стадионы определенное количество людей на стадионы, которые вмещают 60 или 80 тысяч зрителей.

Ранее стало известно, что итальянская серия А возобновится 20 июня.