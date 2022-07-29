Сауль может заменить травмированного Погба в «Ювентусе»
Представители полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса предложат своего клиента «Ювентусу», сообщает AS.
По информации источника, 27-летний испанец может стать заменой полузащитнику туринского клуба Полю Погба, который из-за травмы может пропустить до шести месяцев.
Напомним, что прошедший сезон Сауль провел в аренде в «Челси», за который забил один мяч в 25 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
11 июля 2022 года туринцы объявили о возвращении Погба из «Манчестер Юнайтед». 29-летний французский полузащитник на правах свободного агента подписал контракт с клубом на четыре года.
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