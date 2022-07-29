Сауль может заменить травмированного Погба в «Ювентусе»

Представители полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса предложат своего клиента «Ювентусу», сообщает AS.

По информации источника, 27-летний испанец может стать заменой полузащитнику туринского клуба Полю Погба, который из-за травмы может пропустить до шести месяцев.

Напомним, что прошедший сезон Сауль провел в аренде в «Челси», за который забил один мяч в 25 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

11 июля 2022 года туринцы объявили о возвращении Погба из «Манчестер Юнайтед». 29-летний французский полузащитник на правах свободного агента подписал контракт с клубом на четыре года.