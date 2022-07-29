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Сегодня, 13:15

Агент Роналду предложил «Наполи» взять Криштиану в аренду

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил «Наполи» арендовать игрока, сообщает GIFN со ссылкой на As.

По данным источника, неаполитанский клуб не против перехода 37-летнего форварда, но их финансовое положение не позволяет рассчитывать на крупные трансферы. Запрашиваемая Роналду зарплата в размере около 8 миллионов евро выходит за рамки бюджета «Наполи».

Ранее The Athletic сообщил, что главным мотивирующим фактором Роналду сменить клуб является стремление превосходить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в гонке за звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов.

Также 29 июля появилась информация, что нападающий может вернуться в «Спортинг».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.getfootballnewsitaly.com/2022/napoli-loan-cristiano-ronaldo/
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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