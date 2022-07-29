Агент Роналду предложил «Наполи» взять Криштиану в аренду
Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил «Наполи» арендовать игрока, сообщает GIFN со ссылкой на As.
По данным источника, неаполитанский клуб не против перехода 37-летнего форварда, но их финансовое положение не позволяет рассчитывать на крупные трансферы. Запрашиваемая Роналду зарплата в размере около 8 миллионов евро выходит за рамки бюджета «Наполи».
Ранее The Athletic сообщил, что главным мотивирующим фактором Роналду сменить клуб является стремление превосходить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в гонке за звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов.
Также 29 июля появилась информация, что нападающий может вернуться в «Спортинг».
В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0-0
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18
|Лечче
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|0-0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
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|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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