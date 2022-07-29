Агент Роналду предложил «Наполи» взять Криштиану в аренду

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил «Наполи» арендовать игрока, сообщает GIFN со ссылкой на As.

По данным источника, неаполитанский клуб не против перехода 37-летнего форварда, но их финансовое положение не позволяет рассчитывать на крупные трансферы. Запрашиваемая Роналду зарплата в размере около 8 миллионов евро выходит за рамки бюджета «Наполи».

Ранее The Athletic сообщил, что главным мотивирующим фактором Роналду сменить клуб является стремление превосходить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в гонке за звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов.

Также 29 июля появилась информация, что нападающий может вернуться в «Спортинг».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.