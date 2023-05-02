Представитель Миранчука заявил, что «Торино» и «Аталанта» еще не начали обсуждать выкуп игрока

Мирко Левати, представитель российского полузащитника Алексея Миранчука, рассказал, что «Торино» и «Аталанта» пока не обсуждали возможный трансфер футболиста.

«Торино» и «Аталанта» все еще не начали обсуждать выкуп Миранчука. Со стороны других клубов интерес сохраняется, но предметных предложений по игроку на данный момент нет. Ближе к лету будет виднее», — приводит Sport24 слова Левати.

Миранчук играет за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Контракт 27-летнего россиянина с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.