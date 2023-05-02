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Сегодня, 11:45

Защитник «Милана» Томори может вернуться в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Милана» Фикайо Томори привлек внимание команд АПЛ, сообщает 90min.

По информации источника, в услугах 25-летнего англичанина заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Сам защитник не против вернуться в АПЛ, поскольку считает, что это поможет ему регулярно вызываться в сборную.

Томори является воспитанником «Челси». Он перешел в «Милан» в 2021 году. В текущем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
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«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 32 18 7 7 50-24 61
3
 Ювентус 32 18 6 8 48-27 60
4
 Рома 32 17 6 9 44-30 57
5
 Милан 32 16 9 7 52-38 57
6
 Интер 32 18 3 11 54-35 57
7
 Аталанта 32 16 7 9 53-37 55
8
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
9
 Фиорентина 32 12 9 11 42-36 45
10
 Монца 32 12 8 12 40-43 44
11
 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
12
 Торино 32 11 9 12 33-38 42
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 32 7 13 12 38-51 34
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
16
 Лечче 32 7 10 15 27-38 31
17
 Специя 32 5 12 15 26-51 27
18
 Верона 32 6 9 17 27-45 27
19
 Кремонезе 32 3 11 18 28-58 20
20
 Сампдория 32 3 8 21 20-57 17
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3.05 19:00
Аталанта – Специя
 - : -
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Ювентус – Лечче
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Салернитана – Фиорентина
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Сампдория – Торино
 - : -
3.05 22:00
Милан – Кремонезе
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Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 18 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 30 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 23 1 0
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