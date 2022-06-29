«Интер» объявил об аренде Лукаку у «Челси» на один сезон

Нападающий Ромелу Лукаку официально перешел из «Челси» в «Интер». Миланский клуб взял 29-летнего бельгийца в аренду на сезон, сообщает сайт клуба.

Ранее сообщалось, что «Интер» заплатит за аренду 8 миллионов евро, еще 4 миллиона лондонцы могут получить в качестве бонусов. Договор не предусматривает обязательной опции выкупа трансфера игрока следующим летом.

Сам футболист согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.