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Сегодня, 21:03

«Интер» объявил об аренде Лукаку у «Челси» на один сезон

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

Нападающий Ромелу Лукаку официально перешел из «Челси» в «Интер». Миланский клуб взял 29-летнего бельгийца в аренду на сезон, сообщает сайт клуба.

Ранее сообщалось, что «Интер» заплатит за аренду 8 миллионов евро, еще 4 миллиона лондонцы могут получить в качестве бонусов. Договор не предусматривает обязательной опции выкупа трансфера игрока следующим летом.

Сам футболист согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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Представитель Лукаку заявил, что «Челси» и «Интер» оформили трансфер нападающего
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