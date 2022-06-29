«Интер» объявил об аренде Лукаку у «Челси» на один сезон
Нападающий Ромелу Лукаку официально перешел из «Челси» в «Интер». Миланский клуб взял 29-летнего бельгийца в аренду на сезон, сообщает сайт клуба.
Ранее сообщалось, что «Интер» заплатит за аренду 8 миллионов евро, еще 4 миллиона лондонцы могут получить в качестве бонусов. Договор не предусматривает обязательной опции выкупа трансфера игрока следующим летом.
Сам футболист согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.
Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.
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13
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0-0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
|- : -
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Сампдория – Аталанта
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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