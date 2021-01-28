«Милан» не будет штрафовать Ибрагимовича за удаление и перепалку с Лукаку в матче против «Интера»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не будет наказан клубом за эпизод в четвертьфинале Кубка Италии против «Интера» (1:2), сообщает Corriere della Sera.

Швед на 58-й минуте получил вторую желтую карточку. Первую он получил за стычку с Ромелу Лукаку в первой половине. Tuttomercatoweb ранее сообщил, о том, что именно они сказали друг другу. По данным источника, швед сказал бельгийцу: «Иди делай свое вуду дерьмо ты, маленький ослик». Это было расценено как расизм.

Сообщается, что «Милан» не будет штрафовать Ибрагимовича за удаление, которе сказалось на результате матча.