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Сегодня, 14:34

Полузащитник Закария может досрочно вернуться в «Ювентус» из аренды в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Денис Закария может досрочно покинуть «Челси», за который выступает на правах аренды.

25-летний футболист в зимнее трансферное окно тогда вернется в «Ювентус», сообщает Goal.com.

Инициатором досрочного разрыва контракта выступает главный тренер «синих» Грэм Поттер, который не видит футболиста в составе своей команды.

В нынешнем сезоне хавбек провел только 1 матч за команду из Лондона и забил 1 гол.

Трудовое соглашение Закарии с «Ювентусом» рассчитано до лета 2026 года.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Ф2(-1)

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1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

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17%

1.74
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Ювентус
Интер

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П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

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Денис Закария
ФК Челси
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2
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3
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5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
8
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9
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