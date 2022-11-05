Спаллетти признан лучшим тренером октября в чемпионате Италии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим тренером октября в чемпионате Италии.

Неаполитанский клуб в прошлом месяцев одержал 5 побед в 5 матчах с общим счетом 15:4. Команда лидирует в серии А с 32 очками и опережает «Аталанту», идущую второй, на 5 очков.

Ранее Спаллетти признавался лучшим тренером серии А в феврале 2022 и сентябре 2021 года.