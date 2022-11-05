«Интер» готов продлить контракт с Джеко
«Интер» готов продлить контракт с нападающим Эдином Джеко, сообщает Calciomercato.
Итальянский клуб хочет сохранить в составе 36-летнего футболиста, у которого истекает соглашение в конце сезона.
Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года. В этом сезоне он сыграл 18 матчей в составе команды во всех турнира, забил 6 голов и отдал три результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|10
|2
|0
|30-9
|32
|
2
|Аталанта
|12
|8
|3
|1
|18-8
|27
|
3
|Милан
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|
4
|Рома
|12
|8
|1
|3
|16-11
|25
|
5
|Лацио
|12
|7
|3
|2
|24-8
|24
|
6
|Интер
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|
7
|Удинезе
|13
|6
|5
|2
|21-13
|23
|
8
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|
9
|Торино
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
10
|Салернитана
|12
|4
|4
|4
|16-17
|16
|
11
|Сассуоло
|12
|4
|3
|5
|14-17
|15
|
12
|Болонья
|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|
13
|Фиорентина
|12
|3
|4
|5
|13-17
|13
|
14
|Эмполи
|12
|2
|5
|5
|9-17
|11
|
15
|Монца
|12
|3
|1
|8
|11-21
|10
|
16
|Лечче
|13
|1
|6
|6
|10-16
|9
|
17
|Специя
|12
|2
|3
|7
|10-22
|9
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
19
|Верона
|12
|1
|2
|9
|11-24
|5
|
20
|Кремонезе
|12
|0
|5
|7
|9-22
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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8 тур
9 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.11
|22:45
|
Удинезе – Лечче
|1 : 1
|5.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|- : -
|5.11
|17:00
|
Салернитана – Кремонезе
|- : -
|5.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|5.11
|22:45
|
Милан – Специя
|- : -
|6.11
|14:30
|
Болонья – Торино
|- : -
|6.11
|17:00
|
Монца – Верона
|- : -
|6.11
|17:00
|
Сампдория – Фиорентина
|- : -
|6.11
|20:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|12
|1
|4
|
|
Никола Ровелла
Монца, Ювентус
|10
|1
|3
|
|
Хуан Куадрадо
Ювентус
|11
|1
|3
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