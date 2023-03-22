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Полузащитник «Ювентуса» Рабьо: «Аллегри знает, как воодушевить всю команду»

Мария Гусева
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился мнением о главном тренере клуба Массимилиано Аллегри.

«Я считаю, что у Аллегри действительно много качеств. На мой взгляд, он очень хорошо умеет управлять командой. Он умеет находить общий язык со всеми игроками, а также понимает их психологические особенности. Это фантастика, потому что он знает, как воодушевить всю команду. Даже в моменты максимальных трудностей или давления он всегда знает, как найти нужные слова с правильным тоном. Он призывает нас никогда не сдаваться и всегда может скрыть любое напряжение, которое он испытывает», — приводит слова Рабьо Tuttosport.

Аллегри возглавил «Ювентус» во второй раз в мае 2021 года. До этого он был главным тренером клуба с 2014 по 2019 год.

«Ювентус» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, имея на счету 41 очко.

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Адриен Рабьо
Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
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 Интер 27 16 2 9 47-31 50
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 Рома 27 14 5 8 35-26 47
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 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
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8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
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