Джеко: «Многие уходят на пенсию в этом возрасте, но я пока не хочу останавливаться»

Форвард «Интера» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко рассказал, когда он завершит карьеру футболиста.

«Тот факт, что я здесь в 37 лет, показывает, как много для меня значит сборная, многие уходят на пенсию в этом возрасте. В «Интере» я играю каждые три дня без проблем и не хочу сейчас останавливаться. Я был бы рад, если бы сборная добилась отличного результата и поехала на первый в своей истории чемпионат Европы. В прошлом мы не преуспели из-за нескольких факторов. Сейчас квалификация зависит от нас», — цитирует Джеко La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне 37-летний Джеко сыграл за «Интер» 38 матчей, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.