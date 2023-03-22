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22 марта, 23:39

Джеко: «Многие уходят на пенсию в этом возрасте, но я пока не хочу останавливаться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Форвард «Интера» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко рассказал, когда он завершит карьеру футболиста.

«Тот факт, что я здесь в 37 лет, показывает, как много для меня значит сборная, многие уходят на пенсию в этом возрасте. В «Интере» я играю каждые три дня без проблем и не хочу сейчас останавливаться. Я был бы рад, если бы сборная добилась отличного результата и поехала на первый в своей истории чемпионат Европы. В прошлом мы не преуспели из-за нескольких факторов. Сейчас квалификация зависит от нас», — цитирует Джеко La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне 37-летний Джеко сыграл за «Интер» 38 матчей, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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Эдин Джеко
Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
ФК Интер (Интернационале)
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 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
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 Рома 27 14 5 8 35-26 47
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 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
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