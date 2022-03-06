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6 марта, 22:49

Полузащитник «Ювентуса» Маккенни выбыл до конца сезона из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни пропустит остаток нынешнего сезона. Об этом сообщил главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри.

«Сезон для Уэстона окончен из-за травмы. Он вернется в следующем», — приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо в Twitter.

23-летний американец получил перелом второй и третьей плюсневых костей левой ноги в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1).

В сезоне-2021/22 Маккенни провел 28 матчей за «Ювентус», на его счету 4 гола.

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Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

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28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

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ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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2
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
3
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
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