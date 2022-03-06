Полузащитник «Ювентуса» Маккенни выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни пропустит остаток нынешнего сезона. Об этом сообщил главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри.

«Сезон для Уэстона окончен из-за травмы. Он вернется в следующем», — приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо в Twitter.

23-летний американец получил перелом второй и третьей плюсневых костей левой ноги в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1).

В сезоне-2021/22 Маккенни провел 28 матчей за «Ювентус», на его счету 4 гола.