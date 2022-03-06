Гол Мораты принес «Ювентусу» победу над «Специей»

«Ювентус» одержал победу над «Специей» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Встреча проходила на стадионе «Альянц Ювентус» в Турине.

Единственный мяч в игре забил Альваро Мората.

Таким образом, «Ювентус» набрал 53 очка и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице серии А. «Специя» с 26 баллами осталась на 15-й позиции.