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Гол Мораты принес «Ювентусу» победу над «Специей»

«Ювентус» победил «Специю» в матче чемпионата Италии
Карен Саркисян
Корреспондент

«Ювентус» одержал победу над «Специей» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Встреча проходила на стадионе «Альянц Ювентус» в Турине.

Единственный мяч в игре забил Альваро Мората.

Таким образом, «Ювентус» набрал 53 очка и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице серии А. «Специя» с 26 баллами осталась на 15-й позиции.

Италия. Серия А. 28-й тур
06 мар, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Специя
Голы
Мората, 21 (1:0)
Ювентус
Щенсны де Лигт Данилу Пеллегрини (Бернардески, 63) Ругани Артур Рабьо Локателли Влахович (Кин, 86) Мората Куадрадо
Специя
Проведель Реца Бастони Феррер Эрлич Николау Маджоре (Бурабия, 76) Манай (Коваленко, 76) Верде Гьяси Агудело
Предупреждения
Влахович 57’, Пеллегрини 61’, Бернардески 67’  -  Эрлич 54’, Бурабия 90+2’
Судьи
Фурно (Италия)

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
Альваро Мората
Футбол
ФК Специя
ФК Ювентус
серия А
0
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Серия А: «Рома» победила «Аталанту», «Наполи» — «Милан» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
2
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
3
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 28 7 5 16 28-50 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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38 тур
4.03 22:45
Интер – Салернитана
 5 : 0
5.03 17:00
Удинезе – Сампдория
 2 : 1
5.03 20:00
Рома – Аталанта
 1 : 0
5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 0 : 3
6.03 14:30
Дженоа – Эмполи
 0 : 0
6.03 17:00
Болонья – Торино
 0 : 0
6.03 17:00
Венеция – Сассуоло
 1 : 4
6.03 17:00
Фиорентина – Верона
 1 : 1
6.03 20:00
Ювентус – Специя
 1 : 0
6.03 22:45
Наполи – Милан
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 25 1 5
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