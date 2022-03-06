Гол Мораты принес «Ювентусу» победу над «Специей»
«Ювентус» победил «Специю» в матче чемпионата Италии
«Ювентус» одержал победу над «Специей» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Встреча проходила на стадионе «Альянц Ювентус» в Турине.
Единственный мяч в игре забил Альваро Мората.
Таким образом, «Ювентус» набрал 53 очка и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице серии А. «Специя» с 26 баллами осталась на 15-й позиции.
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|
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|27
|17
|6
|4
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|
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|15
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|53
|
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|
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|
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|
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|11
|9
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|32
|
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|28
|8
|8
|12
|40-53
|32
|
15
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|
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|Специя
|28
|7
|5
|16
|28-50
|26
|
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|Кальяри
|28
|5
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|13
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18
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|4.03
|22:45
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Интер – Салернитана
|5 : 0
|5.03
|17:00
|
Удинезе – Сампдория
|2 : 1
|5.03
|20:00
|
Рома – Аталанта
|1 : 0
|5.03
|22:45
|
Кальяри – Лацио
|0 : 3
|6.03
|14:30
|
Дженоа – Эмполи
|0 : 0
|6.03
|17:00
|
Болонья – Торино
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|6.03
|17:00
|
Венеция – Сассуоло
|1 : 4
|6.03
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|1 : 1
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Ювентус – Специя
|1 : 0
|6.03
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