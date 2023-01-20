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Кьеза: «Это был ужасный год. Сейчас я сосредоточен на тренировках и возвращении в форму»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал победу над «Монцей» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

В игре он отметился голом, который стал для него первым с января 2022 года. 25-летний итальянец в начале года перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки левого колена.

«Я думаю, что против «Наполи» (1:5) мы играли очень плохо, мы не были достаточно агрессивны. Я должен поблагодарить «Монцу» за их сегодняшнее выступление. Однако мы хорошо защищались, были агрессивны, и мы знаем, что всегда можем забить гол, но нам определенно нужно играть лучше. Матч с «Аталантой» станет для нас основополагающей игрой, чтобы вернуться на тот путь, на котором мы были до «Наполи».

Это был ужасный год для меня. Сейчас я сосредоточен на тренировках и возвращении в форму. Скажем так, мне нужно набрать форму, привыкнуть играть каждые три дня. Я не привык к этому, но я стараюсь выкладываться по полной, чтобы помочь своим товарищам по команде, ведь я не мог помочь им в течение год», — приводит слова Кьезы Football Italia.

В четвертьфинале «Ювентус» встретится с «Лацио», который обыграл «Болонью» (1:0).

Источник: Football Italia

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Федерико Кьеза
ФК Монца
ФК Ювентус
0
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Ландуччи: «Кубок Италии важен для «Ювентуса»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
15
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
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 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
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 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
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 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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Верона – Лечче
 - : -
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