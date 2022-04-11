«Милан» считает покупку Берарди приоритетом на летнее трансферное окно

«Милан» летом хочет купить нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди, сообщает La Gazzetta dello Sport. Итальянцы готовы отпустить форварда за 30 миллионов евро.

По данным источника, «Милан» считает Берарди главной трансферной целью на лето 2022 года.

Действующий контракт Берарди с «Сассуоло» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за клуб 27 матчей в чемпионате Италии, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.