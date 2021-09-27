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Полузащитник «Сампдории» Дамсгор попал в сферу интересов топ-клубов

21:06

Полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгор привлек внимание топ-клубов. 21-летним игроком сборной Дании интересуется не только «Милан», но и «Ювентус», «Интер» и «Тоттенхэм», сообщает Tuttosport.

Генуэзцы могли бы продать Дамсгора за 30 миллионов евро. Два года назад «Сампдория» купила хавбека у «Нордшелланда» за 6,75 млн евро.

На Евро-2020 Дамсгор забивал в матчах со сборными России (4:1) и Англии (1:2).

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Иван Шитик все материалы автора

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