В Италии тренер ударил судью по лицу и ушел в отставку

Матч седьмого дивизиона чемпионата Италии «Оледжо-Кастелло» — «Карпиньяно» был остановлен во втором тайме, когда тренер гостей Джованни Алози ударил по лицу главного арбитра встречи Андреа Фелиса.

Сразу после этого Фелис дал свисток об окончании матча.

Алози ждут санкции и длительная дисквалификация. Вскоре после инцидента он извинился за свои действия и ушел с должности.