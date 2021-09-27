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В Италии тренер ударил судью по лицу и ушел в отставку

20:12

Матч седьмого дивизиона чемпионата Италии «Оледжо-Кастелло» — «Карпиньяно» был остановлен во втором тайме, когда тренер гостей Джованни Алози ударил по лицу главного арбитра встречи Андреа Фелиса.

Сразу после этого Фелис дал свисток об окончании матча.

Алози ждут санкции и длительная дисквалификация. Вскоре после инцидента он извинился за свои действия и ушел с должности.

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Иван Шитик все материалы автора

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