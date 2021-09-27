В Италии тренер ударил судью по лицу и ушел в отставку
20:12
Матч седьмого дивизиона чемпионата Италии «Оледжо-Кастелло» — «Карпиньяно» был остановлен во втором тайме, когда тренер гостей Джованни Алози ударил по лицу главного арбитра встречи Андреа Фелиса.
Сразу после этого Фелис дал свисток об окончании матча.
Алози ждут санкции и длительная дисквалификация. Вскоре после инцидента он извинился за свои действия и ушел с должности.
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