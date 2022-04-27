Полузащитник «Ромы» Дзаньоло может продолжить карьеру в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает Daily Express.

По данным источника, на покупке 22-летнего итальянца настаивает главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг, который возглавит команду летом 2022 года.

Контракт Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он провел за команду 25 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.