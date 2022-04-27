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Сегодня, 15:07

Мещеряков оценил шансы Хвичи Кварацхелии заиграть в «Наполи»

Сергей Федоров
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи» летом.

Ранее об этом сообщил в эфире Radio Kiss Kiss Napoli президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

«Заиграет Хвича в «Наполи» или нет — это сродни гаданию на кофейной гуще, время покажет. Шансы 50 на 50», — сказал Мещеряков «СЭ».

На данный момент Хвича Кварацхелия выступает за «Динамо» (Батуми) на правах аренды.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Анатолий Мещеряков
0
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3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
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 Фиорентина 33 17 5 11 54-42 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
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 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
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 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
18
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
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 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
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 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
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 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
27.04 21:15
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 - : -
27.04 21:15
Болонья – Интер
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Лацио

 26
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Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
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Николо Дзаньоло

Рома

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