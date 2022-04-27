Мещеряков оценил шансы Хвичи Кварацхелии заиграть в «Наполи»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи» летом.

Ранее об этом сообщил в эфире Radio Kiss Kiss Napoli президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

«Заиграет Хвича в «Наполи» или нет — это сродни гаданию на кофейной гуще, время покажет. Шансы 50 на 50», — сказал Мещеряков «СЭ».

На данный момент Хвича Кварацхелия выступает за «Динамо» (Батуми) на правах аренды.