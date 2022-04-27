Мещеряков оценил шансы Хвичи Кварацхелии заиграть в «Наполи»
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи» летом.
Ранее об этом сообщил в эфире Radio Kiss Kiss Napoli президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
«Заиграет Хвича в «Наполи» или нет — это сродни гаданию на кофейной гуще, время покажет. Шансы 50 на 50», — сказал Мещеряков «СЭ».
На данный момент Хвича Кварацхелия выступает за «Динамо» (Батуми) на правах аренды.
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|
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|
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|49-52
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|
13
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|33
|10
|9
|14
|37-47
|39
|
14
|Эмполи
|34
|9
|10
|15
|45-62
|37
|
15
|Специя
|34
|9
|6
|19
|34-59
|33
|
16
|Сампдория
|34
|8
|6
|20
|41-57
|30
|
17
|Кальяри
|34
|6
|10
|18
|31-62
|28
|
18
|Дженоа
|34
|3
|16
|15
|25-54
|25
|
19
|Салернитана
|33
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|7
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|
20
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|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|27.04
|21:15
|
Аталанта – Торино
|- : -
|27.04
|21:15
|
Болонья – Интер
|- : -
|5.05
|19:00
|
Салернитана – Венеция
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|
|
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Интер
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Доменико Берарди
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|
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Хакан Чалханоглу
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|И
|К
|Ж
|
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Адама Сумаоро
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|5
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