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Полузащитник «Пармы» Карамо ответил оскорбившему его расисту

19:10
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Полузащитник «Пармы» Янн Карамо был атакован расистами после матча 9-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:2), сообщает The Sun. В комментариях в Instagram 21-летний француз получил сообщения с изображением бананов, после чего отреагировал.

— Хотел бы поделиться с вами подобным омерзительным поведением одного из фанатов. Футбол — это мечта для игроков и болельщиков, которая передается из поколения в поколение. Неважно, насколько вы разочарованы, подобных сообщений не должно быть в принципе, — заявил Карамо.

Ранее в серии А от атак расистов пострадали Ромелу Лукаку, Франк Кессье, Дальберт, Роналду Виейра и Миралем Пьянич.

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