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Сегодня, 15:22

Моуринью заявил, что останется в «Роме» на следующий сезон

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своем уходе из команды.

«У меня еще два года контракта. Клуб не обращался ко мне с предложением о продлении соглашения. Все спокойно, стабильно, и так и должно быть. Я должен закончить сезон как можно лучше и на 100 процентов начать следующий, потому что я не ищу перемен. Я не могу покинуть клуб во втором сезоне, не могу так поступить. Так что в следующем сезоне я здесь», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

59-летний специалист тренирует «Рому» с июля 2021 года. На данный момент команда занимает 6-е место в чемпионате Италии и вышла в финал Лиги конференций, где сыграет против «Фейеноорда».

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11661/12476234/transfer-centre-live-erling-haaland-to-join-man-city?postid=3871663#liveblog-body
Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
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 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
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