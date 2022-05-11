Моуринью заявил, что останется в «Роме» на следующий сезон

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своем уходе из команды.

«У меня еще два года контракта. Клуб не обращался ко мне с предложением о продлении соглашения. Все спокойно, стабильно, и так и должно быть. Я должен закончить сезон как можно лучше и на 100 процентов начать следующий, потому что я не ищу перемен. Я не могу покинуть клуб во втором сезоне, не могу так поступить. Так что в следующем сезоне я здесь», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

59-летний специалист тренирует «Рому» с июля 2021 года. На данный момент команда занимает 6-е место в чемпионате Италии и вышла в финал Лиги конференций, где сыграет против «Фейеноорда».