Милинкович-Савич хочет покинуть «Лацио». Хавбек готов играть за «Ювентус»

Агент Матея Кежман, представляющий интерес полузащитника Сергея Милинковича-Савича заявил, что серб хочет покинуть римский клуб.

«Сергей готов к ному вызову. Он хочет играть за топ-клуб, привсем уважении к «Лацио».

«Ювентус»? Это отличная команда. Для Сергея было бы честью выступать за туринский клуб", — приводит слова Кежмана в Twitter инсайдер Николо Скира.

Нынешний контракт 26-летнего хавбека с «Лацио» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В этом сезоне Милинкович-Савич провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.