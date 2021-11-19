Милинкович-Савич хочет покинуть «Лацио». Хавбек готов играть за «Ювентус»
Агент Матея Кежман, представляющий интерес полузащитника Сергея Милинковича-Савича заявил, что серб хочет покинуть римский клуб.
«Сергей готов к ному вызову. Он хочет играть за топ-клуб, привсем уважении к «Лацио».
«Ювентус»? Это отличная команда. Для Сергея было бы честью выступать за туринский клуб", — приводит слова Кежмана в Twitter инсайдер Николо Скира.
Нынешний контракт 26-летнего хавбека с «Лацио» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
В этом сезоне Милинкович-Савич провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.
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