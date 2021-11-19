В Италии сообщили, что «Милан» проявляет интерес к Миранчуку

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук находится в сфере интересов «Милана», утверждает Il Milanista.

«Россонери» изучают различные варианты усиления позиции атакующего полузащитника. Один из кандидатов — хавбек «Аталанты».

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара изучает возможность осуществления трансфера россиянина.

Как стало ранее известно «СЭ», один из руководителей «Зенита» встречался с представителями «Аталанты» в ходе поездки сине-бело-голубых в Турин на матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоялся 2 ноября.

На счету россиянина шесть встреч в серии А, две — в Лиге чемпионов, при этом в них он не забил ни одного гола. Последний раз Миранчук играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут. Трансферная стоимость Алексея на портале transfermarkt.de упала по сравнению с декабрем 2020 года на 4,5 миллиона евро — с 18 до 13,5 миллиона.