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Сегодня, 20:41

Полузащитник «Лацио» Милинкович-Савич летал в Париж

Иван Шитик
Корреспондент
Сергей Милинкович-Савич.
Фото AFP

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич недавно летал в Париж. Игрок не встречался с представителями «ПСЖ», однако агент футболиста Матея Кежман уже пару месяцев ведет переговоры с парижским клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт 27-летнего серба с римским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Отметим, что игроком давно интересуются европейские топ-клубы, однако президент «Лацио» Клаудио Лотито срывал все переговоры, требуя за серба более 100 миллионов евро.

В этом сезоне Милинкович-Савич провел в общей сложности 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 10 голевых передач.

Матея Кежман
ФК Лацио
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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 - : -
6.01 18:30
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 - : -
6.01 22:45
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Джованни Симеоне

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