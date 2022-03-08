Полузащитник «Лацио» Милинкович-Савич летал в Париж

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич недавно летал в Париж. Игрок не встречался с представителями «ПСЖ», однако агент футболиста Матея Кежман уже пару месяцев ведет переговоры с парижским клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт 27-летнего серба с римским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Отметим, что игроком давно интересуются европейские топ-клубы, однако президент «Лацио» Клаудио Лотито срывал все переговоры, требуя за серба более 100 миллионов евро.

В этом сезоне Милинкович-Савич провел в общей сложности 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 10 голевых передач.