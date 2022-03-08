«Ювентус» предложил контракт Погба с зарплатой в 9 миллионов евро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом может перейти в «Ювентус». Туринский клуб уже выслал контрактное предложение 28-летнему французу, сообщает журналист Руди Галетти.

Зарплата игрока в туринском клубе может составить 9 миллионов евро за сезон. Также он может получить еще 3 миллиона в качестве бонусов.

Действующий контракт хавбека с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года. Игрок пока не готов продлить соглашение с английской командой.

За «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выступает с 9 августа 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек забил один мяч и отдал девять результативных передач в 21 матче за «Манчестер Юнайтед».