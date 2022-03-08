«Ювентус» может свернуть переговоры по новому контракту с Дибалой

«Ювентус» на этой неделе проведет новый раунд переговоров с агентом нападающего Пауло Дибалы. Если стороны не смогут прийти к компромиссу, то туринский клуб готов свернуть дальнейшие переговоры, сообщает Calciomercato.

Ранее появлялась информация, что «Юве» готов платить Дибале 7 миллионов евро за сезон плюс 2-3 миллиона в виде различных бонусов. Отмечается, что «Ювентус» настаивает на том, чтобы агент Дибалы Хорхе Антун также отказался от значительной части комиссии за сделку.

В сезоне-2021/22 Дибала провел 27 матчей за «Ювентус», на его счету 12 голов и 6 результативных передач.

Форвард выступает за команду с июля 2015 года, контракт аргентинца с клубом действует до конца июня 2022 года.