«Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с Перишичем

«Тоттенхэм» 31 мая на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Иваном Перишичем.

33-летний хорват заключил контракт на два сезона, до 2024 года.

Действующий контракт Перишича с «Интером» рассчитан до конца июня 2022 года, поэтому он покинет команду на правах свободного агента.

Хавбек выступал за «Интер» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 он сыграл в 48 матчах, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.