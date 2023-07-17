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Мхитарян: «Я всегда отдавал все силы, чтобы помочь «Интеру» выигрывать матчи»

Мария Гусева
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал подготовку к сезону-2023/24.

«Я рад начать свой второй сезон здесь, — цитирует пресс-служба клуба Мхитаряна. — Я готов и жду возвращения остальных товарищей по команде, чтобы вместе играть и достигать наших целей. Мой секрет? Мои товарищи по команде всегда помогали мне. Я всегда отдавал все силы, чтобы помочь команде выигрывать матчи. Я здесь, чтобы играть, писать историю в этом клубе, и я также готов сделать это в этом сезоне. Мы готовы работать и делаем все возможное, чтобы хорошо подготовиться и, таким образом, сделать наилучший старт. Наши цели никогда не меняются: мы здесь, чтобы бороться за скудетто, выигрывать Кубок Италии и Суперкубок страны. Кроме того, мы хотим пройти как можно дальше в Лиге чемпионов, что мы и сделали в прошлом году. Мы надеемся сделать то же самое».

В сезоне-2022/23 «Интер» проиграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов (0:1). В чемпионате Италии «нерадзурри» заняли третье место и стали обладателями Кубка страны.

Генрих Мхитарян
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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