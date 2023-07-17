Мхитарян: «Я всегда отдавал все силы, чтобы помочь «Интеру» выигрывать матчи»
Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал подготовку к сезону-2023/24.
«Я рад начать свой второй сезон здесь, — цитирует пресс-служба клуба Мхитаряна. — Я готов и жду возвращения остальных товарищей по команде, чтобы вместе играть и достигать наших целей. Мой секрет? Мои товарищи по команде всегда помогали мне. Я всегда отдавал все силы, чтобы помочь команде выигрывать матчи. Я здесь, чтобы играть, писать историю в этом клубе, и я также готов сделать это в этом сезоне. Мы готовы работать и делаем все возможное, чтобы хорошо подготовиться и, таким образом, сделать наилучший старт. Наши цели никогда не меняются: мы здесь, чтобы бороться за скудетто, выигрывать Кубок Италии и Суперкубок страны. Кроме того, мы хотим пройти как можно дальше в Лиге чемпионов, что мы и сделали в прошлом году. Мы надеемся сделать то же самое».
В сезоне-2022/23 «Интер» проиграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов (0:1). В чемпионате Италии «нерадзурри» заняли третье место и стали обладателями Кубка страны.
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3
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4
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5
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6
|Рома
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7
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8
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9
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10
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Эмполи – Верона
|- : -
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|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
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|21:45
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
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|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
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|21:45
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Лечче – Лацио
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Удинезе – Ювентус
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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