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Сегодня, 03:42

«Лацио» в товарищеском матче забил 16 безответных голов

Сергей Разин
корреспондент
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«Лацио» в товарищеском матче обыграл любительскую команду «Ауронцо» со счетом 16:0.

Хет-триком отметился Чиро Иммобиле, по дублю оформили Педро, Санья Фернандес и Тома Башич.

Для «Лацио» это первый товарищеский матч на сборах в Ауронцо. В минувшем сезоне римляне заняли второе место в чемпионате Италии.

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