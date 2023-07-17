Экс-игрок «Ювентуса» Куадрадо подпишет контракт с «Интером»
Бывший полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо в ближайшее время станет игроком «Интера», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, официальное объявление о переходе состоится на этой неделе. 35-летний колумбиец подпишет с «Интером» контракт до 2024 года.
В конце июня об уходе Куадрадо объявил «Ювентус». Он выступал за туринцев с 2015 года, провел 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 результативных передач.
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
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Сассуоло – Аталанта
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