Экс-игрок «Ювентуса» Куадрадо подпишет контракт с «Интером»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо в ближайшее время станет игроком «Интера», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, официальное объявление о переходе состоится на этой неделе. 35-летний колумбиец подпишет с «Интером» контракт до 2024 года.

В конце июня об уходе Куадрадо объявил «Ювентус». Он выступал за туринцев с 2015 года, провел 314 матчей, забил 26 мячей и отдал 65 результативных передач.