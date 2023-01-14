Полузащитник Бонавентура продлил контракт с «Фиорентиной»

Полузащитник Джакомо Бонавентура продлил контракт с «Фиорентиной». Новое соглашение 33-летнего хавбека теперь рассчитано до 2024 года, сообщает сайт команды.

Также в договоре прописана опция продления до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Бонавентура провел за «фиалок» во всех турнирах 21 матч и забил 3 гола.

Футболист перешел в клуб из Флоренции в 2020 году на правах свободного агента.