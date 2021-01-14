Полузащитник «Беневенто» сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник «Беневенто» Паскуале Скьяттарелла сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что тестирование произошло 10 января. При этом 9, 11, 12 и 13 января тесты были отрицательными, но игрок все равно был отправлен на самоизоляцию в качестве меры предосторожности. Остальные игроки сдали отрицательные тесты.

33-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за «Беневенто» и забил один мяч при одной голевой передаче.