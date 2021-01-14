Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Полузащитник «Беневенто» сдал положительный тест на коронавирус

20:01
Теги:

Полузащитник «Беневенто» Паскуале Скьяттарелла сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что тестирование произошло 10 января. При этом 9, 11, 12 и 13 января тесты были отрицательными, но игрок все равно был отправлен на самоизоляцию в качестве меры предосторожности. Остальные игроки сдали отрицательные тесты.

33-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за «Беневенто» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир