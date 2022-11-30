Бускетс опроверг информацию о договоренности с «Интер Майами»
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер Майами».
«Нет, я еще ничего не решил. В СМИ ходит много историй, но я ничего не подписывал и не договаривался ни с одним клубом. Я хотел бы определиться с местом продолжения карьеры в феврале, но точно не сейчас», — цитирует футболиста El Larguero.
В нынешнем сезоне Бускетс провел за «Барселону» 16 матчей и отдал одну результативную передачу.
Контракт 34-летнего испанца с каталонским клубом истекает предстоящим летом.
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|
14
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|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
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|6-27
|6
|
20
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|5
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
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Лаутаро Мартинес
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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Хвича Кварацхелия
Наполи
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|И
|К
|Ж
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Себастьяно Луперто
Эмполи
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|1
|1
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|1
|4
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