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Сегодня, 18:19

Бускетс опроверг информацию о договоренности с «Интер Майами»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер Майами».

«Нет, я еще ничего не решил. В СМИ ходит много историй, но я ничего не подписывал и не договаривался ни с одним клубом. Я хотел бы определиться с местом продолжения карьеры в феврале, но точно не сейчас», — цитирует футболиста El Larguero.

В нынешнем сезоне Бускетс провел за «Барселону» 16 матчей и отдал одну результативную передачу.

Контракт 34-летнего испанца с каталонским клубом истекает предстоящим летом.

Серхио Бускетс
ФК Барселона
ФК Интер Майами
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