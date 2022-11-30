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«Наполи» обеспокоен из-за травмы защитника Ким Мин Дже в матче Корея — Гана на ЧМ-2022

Руслан Минаев
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«Наполи» обеспокоен из-за повреждения защитник сборной Кореи Ким Мин Дже, сообщает La Repubblica. Защитник неаполитанцев повредил голень в матче группового турнира ЧМ-2022 против Ганы (2:3).

Сейчас игрок находится под пристальным наблюдение врачей азиатской сборной.

В первой половине сезона 26-летний защитник провел за «Наполи» 20 матчей и забил 2 гола.

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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
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Сассуоло – Сампдория
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Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
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Фиорентина – Монца
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