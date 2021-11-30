Полузащитник «Аталанты» Гозенс выбыл из строя до конца года
23:34
Полузащитник «Аталанты» Робин Гозенс не вернется на поле до конца года, сообщает Football Italia. Футболист не играет с октября из-за травмы подколенного сухожилия.
Недавно немец приблизился к возвращению в строй, но у него случился рецидив травмы. Ожидается, что он пропустит еще минимум один месяц.
В текущем сезоне 27-летний хавбек успел сыграть 8 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.
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