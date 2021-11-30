«Милан» остается в числе претендентов на Миранчука
23:11
«Милан» продолжает числиться среди претендентов на полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает TuttoAtalanta.
26-летний россиянин продолжает получать мало игрового времени в Бергамо и готов сменить команду.
Ранее появилась информация, что «Торино» может арендовать полузащитника сборной России с опцией последующего выкупа. Также в числе претендентов на Миранчука назывались «Дженоа», «Верона» и «Сассуоло».
В этом сезоне на счету Миранчука семь встреч в чемпионате Италии, две — в Лиге чемпионов, при этом в них он не забил ни одного гола.
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