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Миранчук вышел на 34-й минуте матча «Аталанта» — «Верона»

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 34-й минуте в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

26-летний россиянин заменил Руслана Малиновского, получившего повреждение.

В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 23 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Италия. Серия А. 33-й тур
18 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Верона

 

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
0
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 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
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24.04 00:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 00:00
Венеция – Аталанта
 - : -
24.04 00:00
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 00:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 00:00
Интер – Рома
 - : -
24.04 00:00
Лацио – Милан
 - : -
24.04 00:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 00:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
24.04 00:00
Торино – Специя
 - : -
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Эмполи – Наполи
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
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Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
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