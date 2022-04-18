Миранчук вышел на 34-й минуте матча «Аталанта» — «Верона»
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 34-й минуте в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Вероны».
26-летний россиянин заменил Руслана Малиновского, получившего повреждение.
В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 23 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач.
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|32
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|69
|
3
|Наполи
|33
|20
|7
|6
|59-27
|67
|
4
|Ювентус
|33
|18
|9
|6
|50-29
|63
|
5
|Рома
|33
|17
|7
|9
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|58
|
6
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|
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|
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|51
|
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|46
|
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|9
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|
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|
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|10
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|
13
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|32
|10
|8
|14
|35-45
|38
|
14
|Эмполи
|33
|8
|10
|15
|42-60
|34
|
15
|Специя
|33
|9
|6
|18
|33-57
|33
|
16
|Сампдория
|33
|8
|5
|20
|40-56
|29
|
17
|Кальяри
|33
|6
|10
|17
|31-61
|28
|
18
|Дженоа
|33
|2
|16
|15
|24-54
|22
|
19
|Венеция
|32
|5
|7
|20
|26-58
|22
|
20
|Салернитана
|32
|4
|7
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|25-72
|18
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|24.04
|00:00
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|24.04
|00:00
|
Венеция – Аталанта
|- : -
|24.04
|00:00
|
Верона – Сампдория
|- : -
|24.04
|00:00
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.04
|00:00
|
Интер – Рома
|- : -
|24.04
|00:00
|
Лацио – Милан
|- : -
|24.04
|00:00
|
Салернитана – Фиорентина
|- : -
|24.04
|00:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|24.04
|00:00
|
Торино – Специя
|- : -
|24.04
|00:00
|
Эмполи – Наполи
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|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|25
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
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Джованни Симеоне
Верона
|16
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Доменико Берарди
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|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|
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Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|24
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|25
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
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