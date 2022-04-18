Миранчук вышел на 34-й минуте матча «Аталанта» — «Верона»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 34-й минуте в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

26-летний россиянин заменил Руслана Малиновского, получившего повреждение.

В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 23 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач.