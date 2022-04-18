«Наполи» сыграл вничью с «Ромой»

«Наполи» дома сыграл вничью с «Ромой» в 33-м туре чемпионата Италии. Матч закончился со счетом 1:1.

В составе неаполитанцев отличился Лоренцо Инсинье, который реализовал пенальти на 11-й минуте встречи. У римлян голом отметился Стефан Эль-Шаарави. 29-летний форвард сравнял счет на 91-й минуте матча.

«Наполи» с 67 очками после 33 матчей закрепился на третьей строчке турнирной таблицы, опережая «Ювентус» на четыре очка. «Рома» остается на пятом месте с 58 очками.