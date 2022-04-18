«Наполи» сыграл вничью с «Ромой»
«Наполи» дома сыграл вничью с «Ромой» в 33-м туре чемпионата Италии. Матч закончился со счетом 1:1.
В составе неаполитанцев отличился Лоренцо Инсинье, который реализовал пенальти на 11-й минуте встречи. У римлян голом отметился Стефан Эль-Шаарави. 29-летний форвард сравнял счет на 91-й минуте матча.
«Наполи» с 67 очками после 33 матчей закрепился на третьей строчке турнирной таблицы, опережая «Ювентус» на четыре очка. «Рома» остается на пятом месте с 58 очками.
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|8
|4
|58-29
|71
|
2
|Интер
|32
|20
|9
|3
|68-25
|69
|
3
|Наполи
|33
|20
|7
|6
|59-27
|67
|
4
|Ювентус
|33
|18
|9
|6
|50-29
|63
|
5
|Рома
|33
|17
|7
|9
|54-37
|58
|
6
|Лацио
|33
|16
|8
|9
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|56
|
7
|Фиорентина
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|17
|5
|10
|53-40
|56
|
8
|Аталанта
|31
|14
|9
|8
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|51
|
9
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|33
|12
|10
|11
|58-53
|46
|
10
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|32
|12
|9
|11
|56-49
|45
|
11
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|50-49
|42
|
12
|Торино
|32
|10
|10
|12
|36-31
|40
|
13
|Болонья
|32
|10
|8
|14
|35-45
|38
|
14
|Эмполи
|33
|8
|10
|15
|42-60
|34
|
15
|Специя
|33
|9
|6
|18
|33-57
|33
|
16
|Сампдория
|33
|8
|5
|20
|40-56
|29
|
17
|Кальяри
|33
|6
|10
|17
|31-61
|28
|
18
|Дженоа
|33
|2
|16
|15
|24-54
|22
|
19
|Венеция
|32
|5
|7
|20
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|22
|
20
|Салернитана
|32
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|25-72
|18
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|24.04
|00:00
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|24.04
|00:00
|
Венеция – Аталанта
|- : -
|24.04
|00:00
|
Верона – Сампдория
|- : -
|24.04
|00:00
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.04
|00:00
|
Интер – Рома
|- : -
|24.04
|00:00
|
Лацио – Милан
|- : -
|24.04
|00:00
|
Салернитана – Фиорентина
|- : -
|24.04
|00:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|24.04
|00:00
|
Торино – Специя
|- : -
|24.04
|00:00
|
Эмполи – Наполи
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Адама Сумаоро
Болонья
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|2
|5
|
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Николо Дзаньоло
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|25
|1
|10
|
|
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|1
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