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«Наполи» сыграл вничью с «Ромой»

Читать «СЭ» в
Николо Дзаньоло.
Фото Reuters

«Наполи» дома сыграл вничью с «Ромой» в 33-м туре чемпионата Италии. Матч закончился со счетом 1:1.

В составе неаполитанцев отличился Лоренцо Инсинье, который реализовал пенальти на 11-й минуте встречи. У римлян голом отметился Стефан Эль-Шаарави. 29-летний форвард сравнял счет на 91-й минуте матча.

«Наполи» с 67 очками после 33 матчей закрепился на третьей строчке турнирной таблицы, опережая «Ювентус» на четыре очка. «Рома» остается на пятом месте с 58 очками.

Италия. Серия А. 33-й тур
18 апр, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:1
Рома
Голы
Инсинье, 11 (1:0), Эль-Шаарави, 90+1 (1:1)
Наполи
Мерет Мариу Руй Ррахмани Кулибали Дзаноли Руис (Демме, 68) Лоботка (Зелиньски, 57) Замбо Ангисса Осимхен (Жуан Жезус, 83) Лосано (Эльмас, 68) Инсинье (Мертенс, 83)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Смоллинг Манчини (Перес, 84) Кристанте (Мхитарян, 46) Пеллегрини Сержиу Оливейра (Верету, 75) Залевски (Эль-Шаарави, 75) Абрахам Дзаньоло (Афена-Гьян, 86)
Предупреждения
Кулибали 37’, Дзаноли 52’, Лосано 62’, Инсинье 64’  -  Кристанте 17’, Дзаньоло 71’
Судьи
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серия А
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А, 33-й тур: «Наполи» и «Рома» сыграли вничью и другие матчи
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И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
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24.04 00:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 00:00
Венеция – Аталанта
 - : -
24.04 00:00
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 00:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 00:00
Интер – Рома
 - : -
24.04 00:00
Лацио – Милан
 - : -
24.04 00:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 00:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
24.04 00:00
Торино – Специя
 - : -
24.04 00:00
Эмполи – Наполи
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Ювентус

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Верона

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Интер

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И К Ж
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Адама Сумаоро

Болонья

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Николо Дзаньоло

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Специя

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