Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 07:13

Рабьо — лучший бомбардир «Ювентуса» в домашних матчах в этом сезоне вместе с Влаховичем

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо забил победный гол в ворота «Фиорентины» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Таким образом, француз стал лучшим бомбардиром туринцев в домашних матчах в этом сезоне — 6 голов. Столько же забил нападающий Душан Влахович.

В этом сезоне на счету Рабьо 6 голов и 2 результативные передачи в 24 матчах за «Юве».

Адриен Рабьо
Душан Влахович
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
В Турции задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов у консульств
Американские военные сбили воздушный объект над озером Гурон
Планирование за горизонт: РСЗО «Торнадо-Г» получила сверхдальние ракеты
Скончался режиссер Вадим Абдрашитов в возрасте 78 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кварацхелия — единственный дебютант топ-5 европейских лиг в этом сезоне с 9 голами и 9 передачами
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 22 19 2 1 54-15 59
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
10
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
11
 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 22 6 6 10 26-33 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 22:45
Милан – Торино
 1 : 0
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 2 : 2
11.02 20:00
Лечче – Рома
 1 : 1
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 2
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 2 : 2
12.02 17:00
Болонья – Монца
 0 : 1
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 1 : 0
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 3 : 0
13.02 20:30
Верона – Салернитана
 - : -
13.02 22:45
Сампдория – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 17
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости