Рабьо — лучший бомбардир «Ювентуса» в домашних матчах в этом сезоне вместе с Влаховичем

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо забил победный гол в ворота «Фиорентины» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Таким образом, француз стал лучшим бомбардиром туринцев в домашних матчах в этом сезоне — 6 голов. Столько же забил нападающий Душан Влахович.

В этом сезоне на счету Рабьо 6 голов и 2 результативные передачи в 24 матчах за «Юве».