Кварацхелия — единственный дебютант топ-5 европейских лиг в этом сезоне с 9 голами и 9 передачами

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отличился в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Кремонезе» (3:0).

В этом сезоне у хавбека 9 голов и 9 результативных передач в 18 матчах чемпионата Италии. Кварацхелия — единственный дебютант топ-5 европейских лиг с такими показателями в этом сезоне.

Всего в этом сезоне на его счету 11 голов и 14 передач в 23 матчах на «Наполи».