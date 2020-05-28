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Положительный тест на коронавирус у сотрудника «Болоньи» не подтвердился

20:32
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«Болонья» на официальном сайте сообщила, что все сотрудники клуба сдали отрицательный тест на коронавирус.

Ранее клуб сообщил, что у одного из сотрудников команды выявлен положительный результат, однако после повторной проверки тест оказался отрицательным.

Теперь футболисты могут вернуться к тренировкам с завтрашнего дня.

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