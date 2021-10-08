Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о своем возможном возвращении в «Ювентус».

«Я постоянно общаюсь с бывшими партнерами по «Юве», например, с Пауло Дибалой. Сейчас я в «МЮ», у меня еще год по контракту. Я хочу удачно закончить сезон здесь, а что будет дальше — посмотрим», — приводит Sport Mediaset слова Погба.

Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2021/22 футболист провел 9 матчей за «красных дьяволов», на его счету 7 результативных передач. Контракт 28-летнего француза с английским клубом действует до конца июня 2022 года.