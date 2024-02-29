Погба уехал из Турина и расторг договор аренды особняка

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба покинул Турин, сообщает Tuttomercatoweb.

29 февраля стало известно, что 30-летнего француза дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

По информации источника, Погба уехал из Турина еще 10 дней назад. Кроме того, он расторг договор на аренду особняка, в котором он проживал после возвращения в «Ювентус». Сообщается, что это произошло в связи с неизбежностью его ухода из итальянского клуба.

Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. С того момента он провел за туринцев 12 матчей, отличившись одной голевой передачей.

11 сентября 2023 года появилась информация, что допинг-тест Погба дал положительный результат после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре серии А. В организме полузащитника обнаружили повышенное содержание тестостерона. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.