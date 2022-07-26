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Погба из-за травмы мениска может пропустить около двух месяцев

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба пропустит старт сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее туринский клуб сообщил, что 29-летний француз получил травму мениска во время тренировки команды. По сведениям источника, хавбек пропустит около двух месяцев.

Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт на четыре года. Предыдущей командой полузащитника был «Манчестер Юнайтед».

Поль Погба
ФК Ювентус
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