Погба из-за травмы мениска может пропустить около двух месяцев

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба пропустит старт сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее туринский клуб сообщил, что 29-летний француз получил травму мениска во время тренировки команды. По сведениям источника, хавбек пропустит около двух месяцев.

Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт на четыре года. Предыдущей командой полузащитника был «Манчестер Юнайтед».