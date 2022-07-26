Погба из-за травмы мениска может пропустить около двух месяцев
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба пропустит старт сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее туринский клуб сообщил, что 29-летний француз получил травму мениска во время тренировки команды. По сведениям источника, хавбек пропустит около двух месяцев.
Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт на четыре года. Предыдущей командой полузащитника был «Манчестер Юнайтед».
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|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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Монца – Торино
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|19:30
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Лацио – Болонья
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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